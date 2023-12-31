Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığı belirtildi.

Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. EMS Yapı Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."

Servet Çetin'in Sivasspor karnesi

Teknik direktör Servet Çetin, sezon başında göreve geldiği Sivasspor'da 17'si Süper Lig ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

Çetin, kırmızı-beyazlı ekiple ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktör Servet Çetin, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Sivasspor'un başında çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Teknik direktör Servet Çetin'den Sivasspor'a veda mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, veda mesajında, 6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiği Sivasspor'da, yapmış olduğu görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.

Sivasspor'un kendisi için her zaman çok özel bir kulüp olduğunu vurgulayan Çetin, kırmızı-beyazlı ekipte geçirdiği süre boyunca yaşadığı anıların unutulmaz olduğunu ifade etti.

Çetin, Sivasspor'da çalışmaktan büyük gurur duyduğunu aktararak, mesajına şöyle devam etti:

"Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor'da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor'a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenör ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf için de daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibari ile çok sevdiğim görevimi bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kuruluna, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte çalıştığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Ligde geride kalan maçlarda Sivasspor'a yürekten başarılar diliyorum."