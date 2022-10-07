Sivasspor'un grubunda ilginç sıralama

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup olmasının ardından grubun diğer maçında Slavia Prag, Cluj'u konuk etti.

45. dakikada Rangelo Janga'nın golüyle öne geçen Cluj sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken bu sonucun ardından gruptaki tüm puanlar eşitlendi.

G Grubu'nda yer alan dört takımın da dörder puanı bulunuyor. Kalan üç maçın ardından grubu lider bitiren takım son 16 turuna yükselirken ikinci olan takım ise play-off oynayacak.

Grupta dört takımın puanları eşitken aynı zamanda averajlar da eşit. Dört takımın averajı da sıfır.

Grupta üç maç sonunda puan ve averaj eşitliğinin ardından gol sayısıyla Ballkani birinci, Sivasspor ikinci, Slavia Prag üçüncü, Cluj ise dördüncü sırada yer alıyor.

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07/10/2022 10:29