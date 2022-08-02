Sivasspor'un muhtemel rakipleri
Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
02/08/2022
trt spor
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.
Turnuvaya play-off aşamasında katılan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Kırmızı-beyazlılar ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.
Tüm eşleşmeler şöyle:
Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan)
KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe/Slovacko (Çekya)
Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) - Heart of Midlothian (İskoçya)
Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)
Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Demir Grup Sivasspor
Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya)
Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)
Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya)
Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya)