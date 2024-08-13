Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.



Saat 10.33'te meydana gelen depremin 9,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivas Karayün köyü olan 4,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başladı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Allah her türlü afetlerden ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.



Öte yandan deprem nedeniyle kentte kısa süreli panik yaşandı.