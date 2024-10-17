Sivas'ta art arda depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ta saat 11.29'a meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yine saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti.
17/10/2024
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Malatya'da dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Sivas sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu.
İKİNCİ DEPREM
Saat 11.39'da ise 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.17/10/2024 11:50