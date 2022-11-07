Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 öldü, 27 kişi yaralı

Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.

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07/11/2022

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Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 3 öldü, 27 kişi yaralı

Türkiye Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.

Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti.

Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

07/11/2022 08:58
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TAGS: sivas, kaza, göçmen, ölü, yaralı,
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