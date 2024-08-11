Sivas'ta gol sesi çıkmadı
11/08/2024
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Karşılaşmanın 5. dakikasında Trezeguet'in sağ kanattan ortasında topa ceza sahası dışından Cihan Çanak vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Dragus sağdan taşıdığı meşin yuvarlığı içeri çevirdi, Trezeguet'nin ceza sahası dışından vurduğu top, auta çıktı.
25. dakikada orta sahada topla buluşan Turgunboev, meşin yuvarlığı rakip ceza sahası içine kadar taşıdı. Turgunboev'in golcü oyuncu Manaj'a pasında topu savunma uzaklaştırdı.
30. dakikada Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kalan Bardhi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Nikolic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
36. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Pritchard'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada Pritchard sol kanattan getirdiği topu, ceza sahası içerisindeki Turgunboev'e pas verdi. Turgunboev'in sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
54. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortaladığı meşin yuvarlağa ceza sahası içerisinde Bardhi ayak içiyle vurdu, top auta gitti.
61. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortaladığı topa Uğur Çiftçi sert vurdu, üst kale direğine çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
66. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlağa Turgunboev sert vurdu, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
81. dakikada Menig'in sağ kanattan taşıdığı topa Pritchard, ceza yayı bölgesinden sert vurdu, Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
11/08/2024 22:42