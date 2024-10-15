Sivas'ta korkutan deprem

Sivas Gürün'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin saat 14:17'de gerçekleştiği ve 11.08 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Depremin büyüklüğü ve derinliği:

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Gürün (Sivas)

Tarih: 15 Ekim 2024

Saat: 14:17 TSİ

Derinlik: 11.08 km