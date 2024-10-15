Sivas'ta korkutan deprem
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerden de hissedildi ve korku yarattı
15/10/2024
Sivas Gürün'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin saat 14:17'de gerçekleştiği ve 11.08 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Depremin büyüklüğü ve derinliği:
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Gürün (Sivas)
Tarih: 15 Ekim 2024
Saat: 14:17 TSİ
Derinlik: 11.08 km15/10/2024 15:04