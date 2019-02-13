Sıvı metal sızıntısı 2 can aldı

Rusya'nın Çelyabinsk kentindeki bir demir çelik fabrikasında sıvı metal sızıntısı sebebiyle çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde bulunan bir demir çelik fabrikasında görev yapan iki kişi, sıvı metal sızıntısı sebebiyle çıkan yangında vinç kabini içerisinde mahsur kaldı.

Sızıntı sebebiyle yanmaya başlayan fabrikada mahsur kalan bir kadın ve bir erkek çalışan yanarak can verdi.

Görgü tanıklarından biri, içerisinde su ya da buz olduğu tahmin edilen bir kalıba sıvı metal döküm işlemi sırasında patlama meydana geldiğini ve patlama sebebiyle fabrikada yangın çıktığını söyledi.

Sıvı metal döküm işlemi sırasında vinci çalıştıran 42 yaşındaki kadın ve 30 yaşındaki stajyeri kabin içerisinde mahsur kaldı. Olay yerinde yanarak feci şekilde yaşamını yitiren kadının eşinin de aynı fabrikada çalıştığı bildirildi.

Olay sırasında fabrikada çalışan 16 kişinin yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Yaşanan facianın ardından soruşturma başlatıldı.

Aynı fabrikada geçtiğimiz yıllarda da benzer kazaların yaşandığı belirtildi.