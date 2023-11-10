Sivil Havacılık Dairesi, 14-15 Kasım’da belli saatlerde hava sporlarını yasaklayan NOTAM yayımladı

Sivil Havacılık Dairesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gösteri yapacak olan Türk Yıldızları'nın güvenliği nedeniyle tüm hava sporlarını yasaklayan bir NOTAM yayımladı.

Daire’den yapılan açıklamada, 14 Kasım Salı günü 14.45-18.00 saatleri arasında ve 15 Kasım Çarşamba 10.00-13.00 ile 14.45-18.00 saatleri arasında yamaç paraşütü ve deniz paraşütü dahil, tüm hava sporu faaliyetleri ve dron uçuşlarının yasaklandığı kaydedildi.