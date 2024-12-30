Sivil Havacılık Dairesi ile Girne Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi ile Girne Üniversitesi, pilot adayları için eğitim uçuşu düzenlenmesi konusunda protokol imzalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke tarihinde eğitim amaçlı sivil uçuşlara ilk kez izin verilmesinin ardından hazırlanan protokole Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Şube Amiri Toycan Özdoğanlar ve Girne Üniversitesi Rektör Yrd. ve Onaylı Eğitim Organizasyonu (Uçuş Okulu) Sorumlu Müdürü Prof. Dr. Gökmen Dağlı imza koydu.

Dünyanın ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunmayan eğitim uçuşlarının KKTC’de yapılabilecek olması sayesinde, daha önce Türkiye ve Güzey Kıbrıs’ta eğitim uçuşlarına katılan KKTC vatandaşları, eğitim uçuşlarını kendi ülkelerinde yapabilecek.

Buna ek olarak, kendi ülkesinde eğitim uçuşu olmayan yabancılar da eğitim uçuşlarını KKTC’de yapabilecek.

-Eğitim uçuşları Karpaz üzerinde yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından onaylanan protokol, Girne Üniversitesi Lisanslı pilot öğrencilerinin Girne Üniversitesi'ne ait hava araçları ile yapacakları PIC (Pilot in Command) eğitim uçuşlarını hangi koşullar altında icra edebileceğini ve Ercan Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlara ilişkin tarafların karşılıklı sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlandı.

Protokol uyarınca Ercan Havalimanı kontrol sahası içerisinde icra edilecek PIC eğitim uçuş faaliyetleri, uluslararası ve ulusal kurallar çerçevesinde, belirlenmiş güzergâh üzerinde yapılacak.

Buna göre pilot yetiştirme amacıyla Ercan Havalimanı’ndan başlayacak eğitim uçuşları, Karpaz Yarımadası üzerinde gerçekleşecek.

-Ülke tanıtımına katkı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, ülkeye ulaşımın iki yolundan birinin hava yolu olduğunu belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sivil havacılığın gelişmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Arıklı, “Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi istikbal, Kıbrıs Türkü için de göklerdedir. Bu yüzden ülkemizde sivil havacılığın gelişmesi, başta pilotlar olmak üzere bu sektörde çalışacak kalifiye eleman yetiştirecek kurumlarımıza her zaman destek olmaya hazırız. Eğitim uçuşlarının ilk kez yapılacak olmasının yanında, ülkelerinde eğitim uçuşu imkanı olmayan yabancıların da KKTC’de eğitim uçuşu yapabilecek olması hem eğitim kurumlarımızın hem de ülkemizin tanıtımı açısından oldukça değerli bir gelişmedir. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.