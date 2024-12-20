Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Sofi Ercan’daki radar arızası konusunda açıklama yaptı

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20/12/2024

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Sofi Ercan’daki radar arızası konusunda açıklama yaptı

 Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havalimanı’nda radarların arızalandığını, yedek sistemlerin devrede olduğunu, hizmetlerin devam ettiğini açıkladı.

Sofi, Ercan Havalimanı’ndan radarlarda yaşanan arızanın verilen hizmetleri etkilemediğini,  iniş kalkışların devam ettiğini söyledi.

Yaşanan arızanın havacılıkta karşı karşıya kalınabilecek bir arıza olduğunu dile getiren Sofi, “Hizmetlerde bir aksama yoktur. Yedek sistemler devrededir. Uçuşlar devam ediyor” dedi.

Sofi, havacılıkta sistemlerin yedekleri olduğunu, şu anda da yedek sistemin çalıştırıldığını dile getirdi.

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TAGS: Sivil Havacılık Dairesi, Sofi, Ercan
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