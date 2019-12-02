Sivil Savunma 2. Uluslarası KBRN Kongresi'ne katıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Ankara’da gerçekleştirilen II. Uluslararası KBRN Kongresi’ne katıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 27-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ajan kaynaklı afet acil durumlara müdahale konusunda bilgi ve tecrübelerini artırmak ve dünyada KBRN olayları hususunda meydana gelen gelişmeleri takip etmek amacıyla katıldı.

2017 yılında düzenlenen ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın da katıldığı I. Uluslararası KBRN Kongresinde olduğu gibi yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongrede, üç gün boyunca KBRN Tehdit ve Tehlikeleri ile sırasıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik/Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Yaklaşımlar başlıkları altında konuşmalar ve sözlü bildiri sunumları yapıldı.

02/12/2019 16:30