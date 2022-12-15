Sivil Savunma Ekipleri Çamlıbel’de Kaybolan Vatandaşı Arıyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 14 Aralık 2022 tarihinde, Saat 21:30’da ALO 101 Acil Durum Hattı’na gelen Çamlıbel’de sakin Fikri Özbeyit adlı 85 yaşındaki vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine, derhal olay bölgesine arama-kurtarma ekiplerini sevk etti

Arama-kurtarma faaliyetlerinde yer alan paydaş kurumlar ile sivil savunma ekipleri arasındaki koordinasyonun daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması maksadıyla bölgeye Mobil Kriz Koordinasyon Aracı konuşlandırıldı.

Ayrıca, arama-kurtarma çalışmalarında, ekiplerin yanı sıra dron kullanılarak havadan arama faaliyetleri de yapılıyor

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15/12/2022 10:53