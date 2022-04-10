Sivil savunma ekipleri görev başında

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, Çatalköy’ün doğusundaki dağlık bölgede bir Rum kadının imdadına yetişti.

Ayağında parçalı kırık tespit edilen kadın, Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma ekibince kurtarılarak, Girne Akçiçek Hastahanesi’ne götürüldü.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, Acil Yardım Hattı’na gelen yardım çağrısı üzerine, Çatalköy’ün doğusundaki dağlık bölgede bir Rum kadını kurtardı.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapan Rum kadının ayağında sorun yaşaması ve yürüyüşe devam edememesi üzerine Sivil Savunma Alo 101 Acil Yardım Hattı aranarak, yardım talebinde bulunuldu.

Alınan ihbar üzerine hemen harekete geçen Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma ekibi, 42 yaşındaki Rum kadını bulunduğu yerden kurtarma aracı ile alarak, Girne Akçiçek Hastahanesi’ne naklini gerçekleştirdi.

Hastanede yapılan ilk müdahale ve röntgen çekiminde, Rum kadının ayağında parçalı kırık tespit edildiği bildirildi.

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10/04/2022 19:59