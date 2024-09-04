Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale etti

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04/09/2024

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Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale etti

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde, saat 01.30 sıralarında çıkan yangına müdahale de bulundu.

Kısa sürede büyüyen yangın Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra, Polis İtfaiye, GKK, Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyelerine ait su tankerleri ve personel desteğiyle kontrol altına alındı. Sivil Savunma ekipleri yangına, 28 personel, 3 arazöz, 6 yangına ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 1 kurtarma aracı, 4 komuta aracı ile birlikte müdahale etti.

04/09/2024 08:51
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TAGS: Sivil Savunma
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