Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi hizmet belgesi takdim törenleri sona erdi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın, halk örgütü kadrolarında görev süresi sona erenler için düzenlenen hizmet belgesi takdim törenleri dün Gazimağusa'daki törenle sona erdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik Gazimağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Sarper, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca katıldı.

Hizmet belgesi takdim törenlerinde, 1962 doğumlu 721 halk örgütü mükellefine hizmet belgesi verildi. Hizmet belgeleri sırasıyla İskele, Güzelyurt, Girne, Lefkoşa ve son olarak Gazimağusa'da dağıtıldı.

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17/06/2022 14:53