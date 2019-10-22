Sivil Savunma Tatbikatı Nedeniyle, Yarköy Ergazi Kavşakları Arası Trafığe Kapalı Olacak

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinatörlüğünde, sivil kurum, kuruluş, halk örgütü personeli ile uluslararası arama kurtarma konseyine üye, üniversite arama kurtarma kulüpleri öğrencilerinin katılımıyla, yarın prova ve Perşembe günü İskele Boğaz bölgesinde, “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019” icra edilecek.

Polis, tatbikat kapsamında, Gazimağusa – Karpaz Anayolunun Yarköy Kavşağı ile Ergazi Kavşağı arasından kalan kısmı, her iki tarihte 12:00 – 18:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Ulaşımın; Yarköy – Turnalar – Ergazi – Kurtuluş güzergâhından sağlanacağı kaydedilerek, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

22/10/2019 15:34