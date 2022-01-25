Sivil Savunma Teşkilat Başkalığı ile Geçitkale Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı

Protokole, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş imza koydu. 

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25/01/2022

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Sivil Savunma Teşkilat Başkalığı ile Geçitkale Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı

Sivil Savunma Teşkilat Başkalığı ile Geçitkale Belediyesi arasında kurumlar arası karşılıklı iş birliğini öngören protokol imzalandı. 
Geçitkale Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden verilen bilgiye göre, protokole, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş imza koydu. 

25/01/2022 10:32
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TAGS: Sivil Savunma, Geçitkale belediyesi, iş birliği,
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