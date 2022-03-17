Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan Kuyudan Yaralı Olarak Kurtarılan 2 Yaşındaki Çocuğa Geçmiş Olsun Ziyareti

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 4 Mart’ta Güzelyurt-Kalkanlı arasındaki bahçelik alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynarken 40 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve kuyudan yaralı olarak kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören adlı çocuğa evinde geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu, Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu ve arama kurtarma personeli Çınar Öneren tarafından yapıldı.

Verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında küçük Hasan’ı kuyudan yaralı olarak çıkaran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Çınar Öneren, kuyuya inerken çocuğun sağlığı için büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu, ancak Hasan’a yaptığı ilk kontrolde sağlıklı olduğunu görünce, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Öneren, Hasan’ın bu derinlikteki bir kuyudan sağ çıkmasının bir mucize olduğunu ifade ederek, tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan Hasan’a ailesi ile birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam geçirmesi dileğinde bulundu.

Küçük Hasan’ın ailesi de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerine, kurtarmada göstermiş oldukları büyük çabadan dolayı minnettar olduklarını belirterek yapılan ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti.

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17/03/2022 14:06