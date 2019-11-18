Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güney Kore’de TIEMS Konferansına Katıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konferans, 12-15 Kasım arasında afet acil durum uzmanlık alanları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip etmek, uluslararası alanda paydaş kurum, kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek ve uluslararası standartlara ulaşmak maksadıyla düzenlendi. Söz konusu konferansın çalıştay bölümünde Harekat ve Eğitim Kıdemli Şube Müdürü İbrahim Çağlar "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Afet Yönetimi Sisteminin Dünü, Bugünü ve Örnek Uygulamaları" konulu sunum, Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü personeli Yusuf Eker ise teknik oturumda, konferans öncesi TIEMS Bilim Kuruluna gönderilen ve kurul tarafından kabul edilen "Kuzey Kıbrıs’ta Afete Dirençli Toplum Hedefiyle Afet Acil Durum Hizmetleri ve İnsani Yardım Faaliyetleri, Ulusal Başarılar ve Uluslararası Zorluklar" konulu makalesinin sunumunu gerçekleştirdi

18/11/2019 17:41