Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

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18/01/2024

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

 

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği (KTAK) arasında, ortak faaliyetler ile afet ve acil durumlarda iş birliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.

SSTB’den yapılan açıklamaya göre bugün saat 12.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında gerçekleştirilen protokole, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği Başkanı Alparslan Ulak imza koydu.

18/01/2024 13:07
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TAGS: Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği
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