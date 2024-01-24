Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Sivil Afet Timi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

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24/01/2024

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Sivil Afet Timi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Sivil Afet Timi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, protokol bugün saat 09.00’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında imzalandı. Sivil Savunma Teşkilatı  Başkanı  Atilla  Karaca  ile  Sivil  Afet  Timi  Derneği  Başkanı Tayfun Çanakçı’nın imza koyduğu protokol, ortak faaliyetler ile afet ve acil durumlarda iş birliğini kapsıyor.

24/01/2024 11:28
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TAGS: Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığ, Sivil Afet Timi Derneği
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