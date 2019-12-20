Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı şehit yakınları onuruna etkinlik düzenledi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit yakınları onuruna öğle yemeği düzenledi.

Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında gerçekleşen yemeğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerday, Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener ile davetli şehit ve gazi yakınları katıldı.

20/12/2019 19:01