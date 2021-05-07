Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Tarafından Düzenlenen İftar Yemekleri Tamamlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Ramazan ayı nedeniyle daha önceki yıllarda halka açık çadırlarda verdiği iftar yemekleri, Covid-19 salgını ve tedbirleri nedeniyle bu yıl, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı mobil mutfağında pişirilerek, paket servis şeklinde dağıtıldı.

15 Nisan – 06 Mayıs 2021 tarihleri arasında her ilçede bir defa olacak şekilde farklı günlerde yapılan iftar yemekleri, ilgili Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklarla koordineli olarak gerçekleştirildi.

Gazimağusa İlçesi Ulukışla Köyü’nde, İskele Bölgesi Tuzluca Köyü’nde, Lefkoşa Bölgesi Cihangir Köyü’nde, Güzelyurt Bölgesi Bostancı Köyü’nde, Girne Bölgesi Geçitköy’de ve Lefke merkezde olmak üzere altı bölgede gerçekleştirilen iftar yemekleri Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından evlere paket servis şeklinde dağıtıldı.

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07/05/2021 13:04