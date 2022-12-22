Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'nde temsil edildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) davetlisi olarak, dün Ankara’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi’nde temsil edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Ankara’da AFAD Başkanlığında yapılan zirveye, Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan katıldı.

Zirve, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcı ülke yetkilileri de birer konuşma yaptı.

KKTC adına zirveye katılan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca konuşmasında, “Böylesine önemli bir organizasyonda, soydaşlarımızla birlikte bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Karaca, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 11 Kasım’da yapılan 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde KKTC’nin gözlemci üyeliğe oy birliğiyle kabul edilmesinin, KKTC’de “büyük sevinçle karşılandığını” ifade ederek, “Zirve bildirisinde de ifade edildiği gibi, Kıbrıs Türk halkının, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Türk Devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmenin Kıbrıslı Türklerin en doğal hakkı olduğunu” söyledi.

Zirve programı kapsamında, daha sonra “Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması”nın kurulumuna ilişkin müzakerelere geçilerek, üye devletlere mekanizma ile ilgili bilgi verildi.

AFAD Başkanı Sezer tarafından mekanizma hakkında yapılan sunumun ardından üye devlet bakan ve temsilcilerinin konu ile ilgili görüşleri alındı. Zirvenin öğleye kadar olan ilk oturumu, söz konusu mekanizmanın oluşturulmasına yönelik olarak varılan mutabakatla son buldu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ev sahipliğinde, Ankara Kalesinde katılımcı heyetlere verilen öğle yemeğinin ardından AFAD Başkanlığında zirvenin ikinci oturumuna geçildi.

İkinci oturumda, katılımcı heyetler, ülkelerinin afet yönetim sistemleri ve afetselliğiyle ilgili sunumlar yaptı. KKTC heyetinde yer alan Sivil Savunma Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker de oturumda “KKTC Afet Yönetimi Sistemi ve Afetselliği” hakkında sunum yaptı.

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22/12/2022 13:30