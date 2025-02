“Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın İmkan ve Kabiliyetleri” tanıtılacak

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın yenilenen araç ve envanterleri, yarın, Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan açıklamada, afet ve acil durumlarda koordinatör kurum olarak görev yapan, Başbakanlık bünyesindeki Sivil Savunma’nın çağın gerektirdiği her türlü teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Yurtiçi ve yurt dışı görevlere hazır olan Sivil Savunma’nın öncelikle arama kurtarma, orman yangınları ve sel/su taşkınlarında müdahaleci unsur olarak her an görev almaya hazır olduğu da kaydedildi.

Açıklamada, “Zaman içerisinde eskiyen ve yıpranan araç filomuz, son birkaç yılda büyük uğraşlar sonucu Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan maddi yardım ve Başbakanımızın desteğiyle yenilenmeye başlamıştır. Bu süreçte alınan araçların ve envanterlerin kamuoyuna tanıtımı planlanmıştır. Bu bağlamda, ‘Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın İmkan ve Kabiliyetleri’ 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 12.30 - 13.30 saatleri arasında Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in katılımlarıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.” denildi.