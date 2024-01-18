Sivil Savunma Teşkilatı, Fatma Taşkın için seferber oldu

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’ne, Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından 17 Ocak 2024 tarihinde Bostancı’da sakin zihinsel engelli 61 yaşındaki Fatma Taşkın adlı vatandaşın kayıp olduğu bilgisi verilmiş, arama-kurtarma faaliyeti için yardım talep edildi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğünün yardım talebi üzerine, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından arama-kurtarma ekipleri derhal olay bölgesine sevk edilmiş ve bölgede Sivil Savunma Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi kurulduğu ifade edildi.

Kayıp ihbarının alındığı saat itibariyle zaman kaybetmeksizin başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde 27 Sivil Savunma personelinin yanı sıra 10 arama kurtarma aracı ve 2 adet drone kullanıldığı bilgisi verildi.

Arama-Kurtarma faaliyetinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, Güzelyurt Polis Müdürlüğü personeli, Polis Genel Müdürlüğü Çevik Birlik Personeli, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kıbrıs Türk Arama-Kurtarma Derneği (KTAK) ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği (DAAK) ekipleri katıldı