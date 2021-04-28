Sivil Savunma Teşkilatı ile Lefke Belediyesi İşbirliği Protokolü İmzaladı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Lefke Belediye Başkanlığı arasında, kurumlar arası karşılıklı işbirliğini öngören protokol imzalandı.
28/04/2021
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Lefke Belediye Başkanlığı arasında, kurumlar arası karşılıklı işbirliğini öngören protokol imzalandı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya imza koydu.