Sivil Savunma Teşkilatı ile Lefke Belediyesi İşbirliği Protokolü İmzaladı  

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Lefke Belediye Başkanlığı arasında, kurumlar arası karşılıklı işbirliğini öngören protokol imzalandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya imza koydu.

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28/04/2021 14:55