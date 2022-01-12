Sivil Savunma, toplumun afetlere hazırlıklı olması amacıyla eğitimlere başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, toplumun afetlere hazırlıklı olması amacıyla 2022 yılının “Afet ve Acil Durum Uygulamalı Eğitimleri”ne başladığını bildirdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün meydana gelen depremin ardından 2022 yılı eğitim planlanmasının yeniden değerlendirildiği ve toplumun bu tür afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması maksadıyla nüfus yoğunluğunun, çalışan personel sayısının ve öğrencilerin bulunduğu okul, işyeri ve çok katlı binalarda deprem öncesi, esnası ve sonrasında doğru hareket edilmesi hakkında eğitimlere başlandığı belirtildi.

SERHATKÖY İLKOKULU, GAZİMAĞUSA DOĞA İLKOKULU VE KYK REFİKA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ YURDU’NDA DEPREM VE TAHLİYE TATBİKATI YAPILDI

Açıklamada, 2022 yılı planlı eğitimleri kapsamında, bugün Serhatköy İlkokulu, Gazimağusa Doğa İlkokulu ve KYK Refika Öğretmen Kız Öğrenci Yurdu’nda "Deprem ve Tahliye Tatbikatı" yapıldığı, yarın ise Gazimağusa Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan Ramen Öğrenci Yurdu’nda tatbikat yapılacağı kaydedildi.

Uygulanmaya başlanan “Afet ve Acil Durum Uygulamalı Eğitimleri”ne yıl boyunca belirlenen program kapsamında devam edileceği belirtilen açıklamada, 2021 yılında ilk ve orta dereceli okullar ile daire müesseseler olmak üzere toplam 453 teşkilde 3 bin 950 kişiye eğitim verildiği ifade edildi.

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12/01/2022 17:42