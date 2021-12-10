Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği Bağımsızlık Yolu ile görüştü

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, erken seçimler öncesinde siyasi partilerle başlattığı ziyaretler çerçevesinde dün akşam Bağımsızlık Yolu yetkilileri ile görüştü.

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, imzacı dernekler adına, seçime katılacak tüm siyasi partileri ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Sivil toplum örgütlerinin var olan sorunların çözümü ve Kıbrıs’ın demokratik gelişiminin temin edilmesi için karar süreçlerinin vazgeçilemez paydaşları olduğunu belirten Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, sadece yasal zeminde değil, pratik uygulamalarda da sorunlar yaşandığını kaydetti.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu ile verimli bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Sivil Toplum İnisiyatifi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Değerli siyasi partiler, sivil toplum, gerek yurttaşlar gerekse hükümetler için bilgi kaynağı olmakla kalmaz, toplum yararı için savunuculuk yapar, politika ve uygulamaları izler, hesap sorar, alternatif çözüm önerileri getirir ve hükümetin eksik ve yetersiz kaldığı alanlarda hak sahiplerine gerekli hizmetleri sunarak hayatın her alanında topluma katkı koyar. Sivil toplum örgütlerinin toplumun ihtiyaçlarına daha etkin cevap verebilmesi için, sivil toplumun karşılaştığı sorunlar hükümet programlarında ele alınmalı ve öncelikli olarak uygulanması sağlanmalıdır. Bunun için, sivil toplumun taleplerine duyarlılık gösterip ivedilikle adım atmanızı talep ediyoruz”.

Başlatılan kampanyayı şu ana kadar, Akova Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA), Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Fransız Kültür Derneği, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Kıbrıs İki Dillilik İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, KUIR Kıbrıs Derneği, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Mağusa Kültür Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOS Çocuk Köyü Derneği, Temiz Toplum Derneği, Üçüncü Toplum Forumu ve Yeşil Barış Hareketi olmak üzere toplam yirmi örgütünün imzaladığı belirtildi.

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10/12/2021 19:02