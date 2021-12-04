Sivil Toplum Örgütleri Gazimağusa Çöplük Alanının Yakılmasını Protesto Etti

Gazimağusa çöplüğünde zaman zaman yaşanan yangınların neden olduğu hava kirliliği, çöplük alanında bugün düzenlenen eylemle protesto edildi.

Mağusa Kadın Merkezi Derneği önderliğinde "Temiz Hava En Temel Hakkımız" sloganıyla düzenlenen eyleme birçok sivil toplum örgütü de destek verdi ve çöplüğün yakılmasından ötürü kente yayılan koku ve dumanın insan sağlığına zararlarına dikkat çekildi.

Eylemde Mağusa Kadın Merkezi Derneği'nden Pelin Üretici hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Çöp toplama alanına biriken atıkların yakılmasıyla kentte hava kirliliğine neden olunduğunu belirten Üretici, bu uygulamanın yasa dışı olduğunu belirtti.

Yetkililerin insan ve çevre sağlığını tehdit eden bu uygulamadan bir an önce vazgeçmeleri gerektiğine vurgu yapan Üretici, pis koku ve dumanın insanları nefes alamaz noktaya getirdiğini kaydetti.

Üretici, yetkilere seslenerek bu uygulamaya son verilmesi için gerekeni yapmalarını istedi.

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04/12/2021 17:29