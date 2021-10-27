Sivri'li A.Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.turda

Yenicami'de yetişen ve Türkiye liglerinde top koşturan Ahmet Sivri, iki sezondur forma giydiği Ankara Demirspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerliyor. Türkiye 2.Ligi Beyaz Grupta mücadele eden ve şu ana kadar ligde istediğini bulamayan Ankara temsilcisi 8 haftada 8 puanla 13.sırada yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3.turunda Ankara Cebeci Stadı'nda 3.lig temsilcisi Yomraspor ile karşılaşan Ankara Demirspor'da Ahmet Sivri ilk onbirde sahaya çıktı. Geriye düşmesine rağmen son dakikada eşitliği bulan Demirspor uzatmada Yomraspor'u 2-1 mağlup ederek 4.tura kalmayı başardı.

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27/10/2021 19:35