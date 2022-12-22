Sivrisinek ile mücadele sürüyor

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22/12/2022

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Sivrisinek ile mücadele sürüyor

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekipleri  sivrisinek mücadelesine devam ediyor.

Daire tarafından her hafta periyodik olarak devam eden çalışmalar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sivrisinek üreme alanlarının ilaçlamaları sıhhıye ekiplerince titizlikle devam ettiği açıklandı

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sıhhiye ekipleri evlerin bahçelerine kadar girerek sivrisinek üreme alanlarını tespit edip gerekli ilaçlamaları ve halkımıza eğitici bilgilendirme yaptıkları kaydedildi

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemleri almdıkları, vatandaşların yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapların boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri istendi.

22/12/2022 15:39
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