Sivrisinekler Covid-19 bulaştırır mı?

Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkmaya başlayan sivrisineklerin yeni tip koronavirüs bulaştırıp bulaştırmadığı merak edilirken Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz bu konuda net yanıtı verdi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, sivrisineklerin Batı Nil Virüs'ü bulaştırdığına dikkat çekerek "Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" dedi. Yılmaz yaptığı açıklamada ayrıca sivrisineklerin koronavirüs bulaştırmadığını da belirtti.

"SİVRİSİNEKLER 50 KADAR VİRÜS BULAŞTIRABİLİYOR"

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüs'ü bulaştırdığına dikkat çeken İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz uyarılarda bulundu.

"Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" diyen Yılmaz, "Kan emerek enfeksiyon bulaştırırlar. Ciddi enfeksiyonlar bulaştırabilir sivrisinekler. Toplamda 50 kadar virüs bulaştırabilirler. İnsanlarda ciddi enfeksiyon ve salgın yapabilecek virüsler bunlar. Daha Trakya bölgesinden 5 bin kadar sivrisinek topladık. 5 bin sivrisinekten birinde Batı Nil Ateşi bulduk" diye konuştu.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYDU"

Tehlikenin devam ettiğine işaret eden Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi bir sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Yılmaz, "Korona virüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" dedi.

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05/05/2021 10:59