SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 55'inci SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Emin Alper’in yazıp yönettiği “Kurak Günler” filmi 8 dalda ödül alarak törene damga vurdu.
05/04/2023
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından düzenlenen 55. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
2023 yılı Türkiye Sineması'nın "En İyileri", Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlendi.
Salon İKSV'de gerçekleşen ödül töreninde, “Kurak Günler” filmi, "En İyi Film Ödülü", "En İyi Senaryo", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Müzik", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini kazandı.
55'inci SİYAD Onur Ödülleri’ne Tevfik Başer ile Suna Selen layık görüldü. SİYAD Emek Ödülü ise Korhan Yurtsever’e verildi.
55. SİYAD Ödülleri’ni kazananlar şöyle:
EN İYİ FİLM
Kurak Günler
EN İYİ YÖNETMEN
Emin Alper (Kurak Günler)
EN İYİ SENARYO
Emin Alper (Kurak Günler)
EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Farah Zeynep Abdullah (Bergen)
EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Selahattin Paşalı (Kurak Günler)
DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM
İki Şafak Arasında (Selman Nacar)
DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YABANCI FİLM
Ayrılma Kararı
VİZYONDA GÖSTERİLEN EN İYİ YABANCI FİLM
Drive My Car
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Jale Arıkan (Kerr)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Erol Babaoğlu (Kurak Günler)
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Christos Karamanis (Kurak Günler)
EN İYİ MÜZİK
Stefan Will (Kurak Günler)
EN İYİ KURGU
Özcan Vardar-Eytan İpeker (Kurak Günler)
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Natali Yeres (Kerr)
EN İYİ UZUN BELGESEL
Boşlukta (Somnur Vardar)
EN İYİ KISA BELGESEL
Her Şey Yolunda (Muhammet Beyazdağ)
EN İYİ KISA FİLM
Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa)
GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI
Ev Diye Bir Şey Yok (F. Nur Özkaya)
AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ
Nazlı Elif Durlu (Zuhal)