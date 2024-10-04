Siyah plastik tehlikesi! Gıdayla temas ettirmeyin uyarısı yapıldı

Yeni bir araştırma, çocuk oyuncaklarında, yiyecek kaplarında, mutfak eşyalarında ve et, tarım ürünleri tepsilerinde kullanılan siyah plastiğin, geri dönüşüm sırasında elektronik cihazlardan sızmış olabilecek tehlikeli seviyelerde alev geciktirici kimyasallar içerdiğini ortaya koydu. Araştırmada, özellikle çocuk oyuncaklarında bu maddelerin yüksek seviyelerde bulunduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Toxic-Free Future adlı çevre savunma grubunun Bilim ve Politika Müdürü Megan Liu, "En yüksek alev geciktirici seviyelerine sahip ürünlerden biri, çocukların kullandığı plastikten yapılmış korsan madeni paralarıydı. Bu oyuncaklarda 22.800 ppm seviyesinde alev geciktirici bulundu," dedi. Ayrıca siyah sushi tepsilerinde de yüksek miktarda bu kimyasallara rastlandı. Özellikle decaBDE adı verilen kimyasalın yüksek oranda bulunduğu bu ürünler, kanser ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

"YİYECEKLERLE TEMASINDAN KAÇINILMALI"

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, 2021'de decaBDE'yi yasaklamasına rağmen, yapılan incelemelerde ürünlerin %70'inde bu kimyasal tespit edildi. Araştırmacılar, mutfak eşyalarından bu kimyasalın günlük olarak maruz kalınan miktarının oldukça yüksek olabileceğini hesapladı.

Eski Ulusal Çevresel Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü Linda Birnbaum, "Plastik siyah malzemelerin yiyeceklerle temasından kaçınılmalı ve siyah plastik içeren oyuncaklar satın alınmamalı," dedi.

Bu kimyasallar, elektronik cihazlardan mobilyalara kadar birçok üründe kullanılmakta. Ancak alev geciktiriciler, ürünlerden havaya, toza, yiyecek ve suya karışarak insan sağlığına zarar verebiliyor.