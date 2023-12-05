Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi- Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) iş birliğinde gerçekleştirilmiş olan “Kadın ve Siyaset Çalıştayı” sonucunda kadınlara yönelik “Siyaset ve Liderlik Okulu” konusunda bir ihtiyaç olduğu çalıştay katılımcıları tarafından belirtilmiş ve çalıştay sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir Bu amaçla, GİKAD ve DAÜ-KAEM ve Doğu Akdeniz Üniversitesi-Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliği ile “Siyaset ve Liderlik Okulu” açılacağı haberini Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin seksen dokuzuncu yıl dönümünde duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, Siyaset ve Liderlik Okulunun Koordinatörlüğünü yürütecek. GİKAD İşbirliğiyle açılacak okulda, 7 Şubat 2024'te başlaması planlanan eğitimler çarşamba günleri 17:00’de başlayacak dersler Lefkoşa-Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda ikişer hafta arayla gerçekleştirilecektir. Modüllerin, sunumlara ek olarak, interaktif ve deneyim paylaşımı şeklinde yürütülmesine dikkat edilecektir. Üçer saatten oluşan 15 modülü tamamlayan katılımcılar, sınava girerek sertifika alma hakkını kazanabileceklerdir. Dileyen katılımcılar ilgi alanları doğrultusunda bir ya da daha fazla modüle katılarak, katıldıkları her modül için katılım belgesi alabilecek.

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