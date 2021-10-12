Siyasetçi influencer değildir; sloganlardan bıktık

Bu ülkede siyaset yapma anlatışının tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor. “Kamu kaynağını dağıt, Türkiye para verirse iktidarda kal, vermezse cehenneme dingil dingil hükümetleri” dönemi bitmeli. Bu anlayışı değiştirecek olan ise “farklı şeyler söyleyen siyasetçiler” olacak.

Anlamsız, topluma bir şey kazandırmayan sloganlar üzerinden ilerliyor siyaset. Seçmen de buna ayak uyduruyor. “Yeni şeyler söylemekten” öte, “yeni şeyler” yapacak anlayışlara ihtiyacımız var. Bu ülkenin “yönetilmesi gerekiyor” ama buna kafa yoran yok.

Seçim yasasından başlayarak, anayasada değişiklik yapılabilecek adımlarla devam eden, adil vergi sistemini kurabilecek, siyaseti sloganlardan arındırıp, iş yapabilecek bir kamu yapısını kurma cesareti olan siyasi bir yaklaşım kaçınılmazdır.

Elbette bunu toplum da istemeli. Usanmadık mı? Hakkımızın yenmesinden? Vatandaşı, seçmeni, kapı önünde, “ağzına bir parmak bal çalınacak” diye bekletmekten usanmadı mı siyasi anlayışlar… Yoksa, slogan atmak kolay. Atarsın sloganı, “ne iyi söz söyledi” derler ama bir şey değişmez.

UBP Türkiye’nin arkasına saklanıyor. Şu anda Doğu Akdeniz’de bölgede yaşananlar, Türkiye’yi yönetenlerin iktidar anlayışı Türkiye ile “her konuda” uyum içinde bir hükümet gerektiriyor. UBP buna katıksız” uyuyor. Peki bu uyum toplum için mi? İktidarda kalmak isteyenler için mi? Cevap verin.

Bu güç ve uyum maalesef değişim için kullanılmıyor. Bir zümre UBP içerisinde iktidar kalmak için, diğer zümre de UBP iktidar zamanında iktidar kalmak için sadece buna oynuyor. Peki toplumun gelişmesi, üretmesi, zenginleşmesi bu kavganın neresinde? Kişisel ve zümresel çıkar kavgasından başka bir şey değil.

Peki ya muhalefet? Özellikle de CTP ve HP… Ama CTP… Dünya solu nasıl evriliyor, hangi düşünceleri, hangi icraatları iktidara taşıyor? Üretim nasıl destekleniyor? Bunlara kafa yoran var mı? Ya da kısa dönemli iktidar dönemlerinde dahi bunları icraata döken bir adım?

Dar gelirliler bu toplumun ciddi bir sorunudur. İşçiler. Emekçiler bu ülkenin en çok ezilen kesimidir. İşler kötü gidiyor. Başbakanı, UBP’yi eleştirmek, slogan atmak bir yere kadar. Çıkış yolu nedir? Buna kafa yoran var mı? Birilerinin de slogan atmadan memleket için kafa yorması gerekiyor.

Bu berbat durumdan “iktidar” devşirmek isteyenler olabilir. Ama bu söylem ve eylemler topluma bir şey kazandırmıyorsa, kıymeti de yoktur. Dediğim gibi, siyasetçi de seçmen de değişmeli. Daha ne kadar dibi görebiliriz ki?

Siyasetçiler hızla sosyal medyada muhalefet yapan kişiler haline geliyor. Gazeteciler bunu yapar. Ama siyasetçiler ne gazetecidir ne de mesleği sosyal medya fenomenliği olan, takipçi artırmak hatta hayatını idame ettirmek için sürekli sosyal medyada olan biri…

Siyasetçi ve influencer arasındaki farkı iyi etüt etmek gerek.

Evet, işler kötü gidiyor, hem de çok kötü… CTP, Türkiye iktidarı ile ters düşmeme adına doğrulardan kaçmakta, UBP, iktidarda kalma adına yanlışı zorla iktidarda tutmakta… Bu adada bizler varız, varlığız ve üretmeden yaşayamayacağımız aşikardır. Buna bir formülü olan varsa, anlatsın.

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12/10/2021 08:19