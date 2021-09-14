Zaroğlu: Siyaseti Düzeltirsek Her Şey Düzelir

Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, Gündem Kıbrıs’ta katıldığı A’dan Z’ye programında ülke gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahar Sancar’a konuşan Zaroğlu, 13 Eylül Pazartesi günü başlayan eğitim-öğretim yılına dair açıklamalarda bulunarak; yüz yüze eğitim başlamasının doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

“Yüz yüze eğitim kararı doğru bir adım”

Tüm Dünya’nın pandemiye alışması gerektiğini belirten Zaroğlu, gereken tüm tedbir ve önlemlerin de alınması konusunun altını çizdi. “Yüz yüze eğitim başlaması kararına katkı koyanları kutluyorum” diyen Millet Partisi Genel Başkanı; bir takım eksikliklerin olduğunu lakin ‘kervan yolda düzülür’ sözünden de hareketle süreç içerisinde yanlışların düzeltilebileceğine inanç belirtti.

“Başbakan’ın Meclis’e dair bir fikri bile yok”

Yeni dönemde Meclis’in nisap sorunu yaşayıp yaşamaması konusundaki bir soruyu yanıtlayan Zaroğlu; aynı sorunun farklı bir programda Başbakan Ersan Saner’e sorulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; “Herhalde Başbakan hükümetin başı olduğunu unuttu. Meclis’in açılması konusunda yanıt veremedi. Kendisine hatırlatayım Ersan Saner hükümetinin başındaki kişi; Ersan Sanerdir.

Ben bireysel olarak ifade edeyim; böylesi beceriksiz bir hükümete, şaibelerle dolu bir Bakanlığın varlığına, zorluklarla boğuşan vatandaşın hiçe sayılmasına, hala daha o girdaba itilmeye çalışılmasına asla tahammülüm yok. Dolayısıyla bu hükümete desteğimde yok”

Mevcut hükümete desteğinin olmadığını lakin vatandaşın menfaatine olan yasaların görüşülmesi ve geçirilmesi gereken bir yasa konusunda nisaba destek vereceğini birçok kez açıklayan Lefkoşa Milletvekili; olağanüstü toplantı konusundaki ısrarını da yineledi. “Meclis’in açılmasını neden bekliyoruz ki?” diyen Zaroğlu; “Aylardır çağrı yapıyorum. Olağanüstü toplanalım halkın menfaatine yasaları görüşelim diye.muhaceret affını görüşmek için Neyi bekliyorsunuz? Ekim’i beklemenin anlamı yok. Bugün böyle bir çağrı yapıldığı takdirde Meclis’e ilk gidecek vekil olurum.” Diye konuştu.

“Asgari ücret iki yönlü değerlendirilmeli”

Mevcut hükümet düzeni ile devamın, toplumun her kesimini zora soktuğunu dile getiren Bertan Zaroğlu, yılın ikinci asgari ücretinin bile halen belirlenemediğine vurgu yaptı. Asgari ücret konusunun iki yönlü değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zaroğlu; “Asgari ücretin çok fazla artması neticesinde de bir problem yaşanır. İşsizlik ordusu doğar ve problem yaratır. Hak edilen artış yaşanmazsa ki; hiçbir zaman asgari ücret hak ettiği seviyeye gelmemiştir; bu da geçim sıkıntısı yaratır. Çok hassas bir durum” dedi.

“Hangi Bakan neyi söylüyorsa; tam tersi ile karşılaşıyoruz”

“Piyasayı ucuzlatacağım” naraları atılırken, birbiri ardına zam haberlerinin dizildiğini hatırlatan Genel Başkan; hükümetin her Bakanı’nın yaptığı açıklama ile halkın yaşadığı gerçeklerin birbirini tutmadığını belirerek şöyle konuştu; “Kekleniyorsunuz ne zammı?” açıklaması yapan Ekonomi Bakanı’nın, bakanlığına bağlı olarak 24 saat sonra tüp gaza zam yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı ‘bağış mecburiyeti yok’ diyor. İnsanlardan bağış adı altında kayıt parası talep ediliyor. İnsanlar geçinemiyor yahu; onlarca insan ‘açız’ diye mesaj yazıyor. İnsanlar çocuklarına okul üniforması alamıyor. Yani hükümetin her Bakanlığı arızalı. Sürekli bir tiyatro. Ölümü gösterip; sıtmaya razı etme durumları. Hangi bakan neyi söylüyorsa tam tersiyle karşılaşıyoruz. Günlerdir trafik kazası haberleri; canlarımız gidiyor yollarda. Elektirik lambaları yanmıyor, refrüjlerin olmayışı ölüme davetiye çıkarıyor Bu işin sorumlusu bir kişiye hiç soruşturma açıldığını duydunuz mu? Bu hükümetin üzerine ölü toprağı serpilmiş durumda.”

“Mevcut partilerin imkanlarına karşı Millet Partisi aslan gibi kükrüyor”

Millet Partisi’nin kuruluş amacı ve misyonunu anlatan Zaroğlu; mensubu olduğu Partiden istifasından sonra, doğru işler yapabileceğine inandığı bir partinin olmamasından dolayı yeni bir parti kurmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Ya siyasetten çekilecektim ya da doğru kadro ile doğru işler yapmalıydım.” diyen Zaroğlu, kolay yolu da seçebilir; mevcut siyasi partilerden birinde devam edebilirdim ancak ben zoru seçtim diyerek süreci şöyle özetledi;

“Ben Kıbrıs Türk halkından daha önce Yeniden Doğuş Partisi’ndeki yanlışları gördüm; halkta şimdi görüyor. Söylenen sözlerin tam tersi gerçekleşiyor hep. Benim serzenişim buydu. Kolay yolu da seçebilirdim ama ben zoru geçtim; o yüzden ikna edilmiş değil inanmış kişilerle bu partiyi kurdum. Mevcut durumda hazır partilerin karşısına çıkmak kolay bir iş mi? Halkın Partisi gibi halkın ümidini kırmış bir parti örneği varken, tekrar insanlara hakikatleri anlatabilmek kolay bir şey mi? Bu kadar zorluğa rağmen onların mevcut durumdaki imkanlarına ben aslan gibi kükrüyorum. Mevcut hükümete destek veren bir vekilken bile Hayat Pahalılığı olayına karşı geldim. O yasayı geçirmeye mani oldum. Doğru da mı olmayayım?”

“16 Eylül sonrası yapılacak her seçime hazırız”

Millet Partisi’nin 16 Temmuz itibarıyla kurulduğunu dile getiren Genel Başkan, Siyasi Partiler Yasası’na göre; kurulan her partinin, tüzel kimliğe kavuştuktan sonra; kongre ve kurultayını da tamamlamasının ardından 3 ay geçmesi şartıyla seçime girebileceğini dile getirerek; “Millet Partisi 16 Temmuz 2021 itibarıyla kuruldu. Dolayısıyla Millet Partisi; 16 Eylül tarihinden sonra yapılacak her seçime katılmaya haiz bir parti” dedi.

“Hangi yüzle halktan oy isteyecekler merak ediyorum”

Ülkedeki siyasi ortamın kişisel menfaatlere ve türlü oyunlara sahne olduğunu belirten Bertan Zaroğlu, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın, baskın bir seçim için danışıklı dövüş yaptığını dile getirdi. Ortak çıkar paydasında buluşan hükümet yetkililerinin türlü tiyatrolara başvurduğunu belirten Zaroğlu; “10 gün önce Bakanlar Kurulu’nda 3 Nisan 2022 tarihinin altına imza atanlar, 10 gün sonra “anlaşamıyoruz” demeye başladı. Ülkenin Başbakan Yardımcısı bile; ‘Bu hükümetten bir şey olmaz” dedi. Hep bir çıkar oyunu. Sayın Arıklı; Millet Partisi seçime giremesin istedi; Başbakan Saner, kaybedeceği kurultayı erteleleyerek seçime Başbakan olarak gitmek istedi. Amaçları uğruna birbirlerine sarıldılar” cümlelerini kullanarak; “hangi yüzle halkın karşısına çıkacaklar ve oy isteyecek gerçekten çok merak ediyorum” dedi

“Kıb-Tek’te halisane işler yapıldığına kimse inanmaz”

İhalesiz akaryakıt alımlarına da değinen Zaroğlu, ortada büyük bir rant döndüğünün altını çizdi. “Sayın Bakan kızıyorsa kızmasın halisane bir niyetle bu işlerin yapıldığına kimse inanmaz, ben de inanmıyorum.” Diyen Zaroğlu; 9 aylık bakanlık süresi boyunda ihale ile alınmış hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Söz konusu ihalesiz alım fiyatlarının çok yüksek rakamlar olduğuna da dikkat çeken Millet Partisi Genel Başkanı; 17 – 20 milyon dolar civarında bu milletin cebinden çıkmış ekstra bir meblağ var” dedi.

“Siyaseti düzeltirsek her şey düzelir”

Ülkenin ihtiyacının köklü bir değişim olduğunu dile getiren Bertan Zaroğlu, kronikleşen sorunların tek çözümünün; sistem değişikliği olduğunu vurguladı. “Her kim ben gelirim düzeltirim diyorsa halkı kandırıyor.” diyen Zaroğlu, “iktidara talip bir partinin Genel Başkanı olarak açık yüreklilikle konuşuyorum ne kadar güzel işler yapılsa da mevcut sistemle bir yere varılaz dedi ve şöyle devam etti;

“Biz Millet Partisi olarak bu sisteme savaş açmış bir siyasi partiyiz. Bu ülkeye yeni bir sistem gerek. Milletvekilleri arasından seçilen Bakanlar, seçim ve oy gailesiyle adım atıyor; bu halkın menfaatine değil. Başkanlık sistemi gibi bir değişime ihtiyaç var; kendi şahsımıza münhasır bir sistem geliştirebiliriz. Düzgün bir sistem ve düzgün bir siyasi anlayışla bu ülke ayağa kalkabilir. Dünya’nın en güzel coğrafyasındayız. Siyaseti düzeltirsek her şey düzelir” diyerek “umutsuzluk yok” mesajı verdi.

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14/09/2021 10:26