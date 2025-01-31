POLİS İR OPERASYON YAPIYOR… TAKSİ KAÇAK… SÜREN KAÇAK… İÇERİSİNDEKİLER KKTC’DE KAÇAK… GÜNEYE İSE KAÇIRILMAK İÇİN PARA ÖDEMİŞLER… KURGUYA BAKAR MISINIZ? AFRİKALILAR GÜNEYE TÜRKMEN VE İRANLI KAÇIRIYOR… FIKRA DEĞİL; GERÇEK… BEYNİM YANDI SABAH SABAH…

SİYASETİN GÜNDEMİ MAKAM MEVKİ ATAMA… POLİS İSE SABAHTAN AKŞAMA KADAR BU SAÇMALIKLARLA UĞRAŞIYOR. İHALELERLE UĞRAŞIP NE KADAR BEDAVADAN PARA KAZANACAKLARINI HESAPLAYANLARA İNAT, EVİNE GİRMEYEN POLİSLER. ADALET Mİ BU?

Siyasetin gündemi iktidar kavgaları… Saçma sapan kavgalar toplumun yararına adımlar atılmasını engelliyor. İhaleciler yine devrede. Kamu ihalelerinden nasıl vurgun yapacaklarının hesapları içerisinde… Memleket hızla büyük bir lağım çukuruna dönüyor, kimin umurunda?

Güngör Çöplüğü senelerdir ihalecilerin döne döne para kazandığı bir bölge haline geldi. Basit bir ihaleyi yapmaktan aciz koskoca KKTC devletine, afilli salonlarda, parlak ışıklar altında milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapma hayalindeler…

Asgari ücret belirlenmesinde herkes rolünü oynamışsa, biraz da memleket sorunlarına odaklanalım… Öyle bir asgari ücret masası ki işveren dışında özel sektörü temsil eden kimse yok. Kamu sendikaları, hayatlarında bir kişi istihdam etmemiş, istihdam edilenin ve edenin ne çektiğini bilmiyor…

Her asgari ücret masasında söylemler aynı… İşverene vampir, devlet tarafına işbirlikçi dediniz mi asgari ücret masasında görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz… Müsteşarın maaşını sorgulayanlar, müsteşarın maaşından biraz az alanlar… Midemizi bulandıran bir kurgu…

Sokakları ise kaçakçılar, uyuşturucu baronları, şiddet yanlıları, kara paracılar, insan kaçakçıları, hırsızlar esir almış durumda. İnanılmaz çeteleşmeler var, polisin tek başına bunlarla mücadele etmesi neredeyse imkansız hale geliyor…

Ülkede bunları yaşanırken, uyuşturucu baronları boş durmadı… Kara bacılar boş durmadı… Şiddet olayları artarak devam etti, kadınlar ve çocuklar şiddetten nasibini aldı. İnsan kaçakçıları Güney Kıbrıs’taki işbirlikçileri ile yine devrede…

Kurdukları sistem de çok basit. Kiralık araçla taksicilik yapan korsanlar türedi. Arabayı kiralıyorlar, ağırlarına düşünecek kaçak Afrikalı arıyorlar. Buldukları masumlardan ceplerindeki son parayı da alarak, güney sınırında bir yerlere bırakarak işlerini tamamlamış oluyorlar

Polisin son yaptığı operasyonda şu noktalara dikkat edelim: Kaçakları taşıyan taksici korsan, şoför adada kaçak, güneye kaçmaya çalışanların önemli bölümü ülkede kaçak… Afrikalı şoförün aracında Nijeryalı var, Kamerunlu var, Türkmen var, İranlı var… Nasıl Çete?

Serhatköy yakınlarında Günek Kıbrıs’a kaçmaya çalışanlara bakalım: Bliss Ompghene KUNYEN (Öğrenci - Nijerya), Benjamin Izunna OKWUOSA (İşsiz - Nijerya), Mohammad Hassan AGHAEI (İşsiz - İran), Blessing Efe FRIDAY (İşsiz - Nijerya), Abdinasir Mohamud AHMED (Öğrenci - Somali)…

Sevgili Turgut Ergel’in notlarından anlıyoruz ki şebekenin ağına düşenler sadece Afgrikalılar değil. Devam edelim, poliste kimler tutuklu başka: Erdenekhuu GANBAT (İşsiz - Moğolistan), Fadumo Omar Nur MOHAMED ISMAIL ABUKAR (Öğrenci - Somali)

Kaçakçılığı organize edenler ve araç plakalarına da dikkat edelim: Castro KIBUGENZA (Öğrenci - Nijerya), ZVD 596 plakalı araç sürücüsü; Sheja C. RUDASINGWA - ZPY 045 plakalı araç sürücüsü… Güneye geçme umuduyla ağlarına düşürdükleri isimlerden para almışlar…

Güzelyurt’ta bu şebekeyi çökerten polis ekiplerine teşekkür borçluyuz. Trafik ekipleri şüphelendikleri araçları durdurarak bu şebekeyi ortaya çıkarıyor. Minnettarız. Da hangi biriyle uğraşacak polis. Daha nereye kadar? Yazıklar olsun gerçekten…

Ülkenin küçücük bir özeti aslında bu olay. Yasa dışılığın sokakları esir aldığı bu ortamda polisin durmaksızın çaba harcaması gerekiyor. Polisten başka da kimsenin umurunda değil yaşananlar. Ülkeye gelenlerin sayısının artması ile övünüyoruz… Devam edelim…