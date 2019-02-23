Siyasette gündemi Haber Kıbrıs belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demorkasi Partisi dörtlü koalisyon hükümetinde yaşanan sorunlar Haber Kıbrıs’ın dünkü haberiyle ortaya çıktı. Haber Kıbrıs bir gazetecilik örneği sergileyerek hükümet içerisindeki çatırdamaları ve sorunları gün yüzüne çıkardı. Haber Kıbrıs’ın dünkü haberinin ardından bir çok gazete bugün direk veya dolaylı olarak hükümetteki krizi ve sorunları irdeledi.

Haber Kıbrıs’ın haberinin ardından Dışişleri bakanı Kudret Özersay kriz iddialarını üstü kapalı da olsa onaylarken, hükümetin içerisinde bulunduğu kriz ortamı ortaya çıkmış oldu.

Kıbrıs Dijital Platformu olarak yayın hayatına devam eden ve yayın hayatına başladığı günden itibaren en doğru ve hızlı haberciliği takipçilerine ileten Haber Kıbrıs, dün yaptığı haber ile bir kez daha siyasetin gündemini belirlemiş oldu.

Haber Kıbrıs’ın haberinin ardından gerek yazılı medya gerekse internet siteleri hükümetteki krizi gündemlerine aldı.