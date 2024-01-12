Siyasette değişmeyen bir kural var…

Her siyasetçinin ilk öğrenmesi gerekendir…

Rüşveti veren, hikayesini de anlatır.

Yukarıdaki öğrenen, bir şeyi daha öğrenir, rahatlar…

Rüşvetin ispatı yoktur…

Ama en geçerli kural da şudur:

İki kişinin bildiği sır değildir…

Siyasetteki kokuşmuşluk ve yozlaşma, bu adaya hiçbir şekilde yakışmıyor. İktidarda olmaktan hizmet vererek değil, para biriktirerek keyif alan bir yapı hakim.

Ne kalıyor geriye? Adalet. Adaleti sağlamakla görevli polis, savcılık ve mahkemelerin motivasyonu yolsuzlukla mücadele değil. En büyük üzüntüm de budur…

Ne yasama kaldı, ne yürütme, ne yargı… Medyanın da hali ortada zaten…. E oy veren de sokakta değil, iktidara yaranma peşinde olduğuna göre…