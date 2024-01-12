Siyasetteki kokuşmuşluk ve yozlaşma, bu adaya hiçbir şekilde yakışmıyor
12/01/2024
Hüseyin Ekmekci
Siyasette değişmeyen bir kural var…
Her siyasetçinin ilk öğrenmesi gerekendir…
Rüşveti veren, hikayesini de anlatır.
Yukarıdaki öğrenen, bir şeyi daha öğrenir, rahatlar…
Rüşvetin ispatı yoktur…
Ama en geçerli kural da şudur:
İki kişinin bildiği sır değildir…
Siyasetteki kokuşmuşluk ve yozlaşma, bu adaya hiçbir şekilde yakışmıyor. İktidarda olmaktan hizmet vererek değil, para biriktirerek keyif alan bir yapı hakim.
Ne kalıyor geriye? Adalet. Adaleti sağlamakla görevli polis, savcılık ve mahkemelerin motivasyonu yolsuzlukla mücadele değil. En büyük üzüntüm de budur…
Ne yasama kaldı, ne yürütme, ne yargı… Medyanın da hali ortada zaten…. E oy veren de sokakta değil, iktidara yaranma peşinde olduğuna göre…
DİĞER YAZILARI
- Emekli ve dar gelirli vatandaşlar ezildikçe eziliyor
- Her yer suç mahaline döndü
- Hüseyin Ekmekçi: Hükümet Her Adımda Yasaları Tüzükleri Yok Sayıyor…
- Şimdi Nisan’da daha güçlü bir şekilde mücadeleye devam
- Yalana doğruyla, vicdansızlığa yürekle cevap verdiler…
- İsias otel sahibi vicdanını da kaybetti
- Kutlamalar bittiyse, 2024 için kolları sıvayalım
- Ülkemiz hızla güvenilir olmaktan çıkıyor
- Ciğeri beş para etmez insanlar güzelim ülkemi cehenneme çevirdi…
- Rüşvet düzeni kamudan sökülüp atılmalıdır
- TÜM YAZILARI için tıklayınız