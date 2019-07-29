Siyasi irademiz aynı

Kudret Özersay, Yüksek mahkeme'nin yüzde 2.05'lik durdurulan hayat Pahalılığı'na karşılık görüşlerini açıkladı. Yüzde 2.05'lik artışın, Kanun Hükmünde Kararname ile durdurulduğunu belirterek, "Hem sürdürülebilir bir bütçe hem de yapılan bir yanlışı düzeltmek için bu konuda Kanun Hükmünde Kararname ile adım attık. Siyasi olarak duruşumuz nettir. Doğru yöntem neyse, karar alarak siyasi duruşumuzu devam ettireceğiz. Usulde hata bulundu. Bunu doğru usulle yerine getireceğiz" dedi.