Siyasi kulisler bu haberle çalkalandı

Ulusal Birlik Partisi’nde başkan adayı olması beklenen Olgun Amcaoğlu ve Kutlu Evren’in, “yaptıkları istişarelerin ardından” aday olmama kararı aldığı siyasi kulislere bomba gibi düştü.

Türkiye hükümet kanadı ile de görüşen iki ismin, “siyasi ve ekonomik istikrar” mesajı aldığı öğrenildi.

Kamuoyuna “Elçiliğe çağrıldıkları” şeklinde yansıyan haberleri yalanlayan her iki isme yakın kaynaklar, kritik görüşmenin Girne’de gerçekleştiğini aktardı.

Her iki isme de, “Üstel ile uyumlu çalışılıyor. Yeni bir hükümet krizi ve istikrarın zedelenmesini istemiyoruz” mesajının net olarak iletildiği siyasi kulislere yansıdı.

Hasan Taçoy’a adaylıktan çekilmesi yönünde bir telkin gitmediği ortaya çıktı.

Haber Kıbrıs’ın siyasi kulislerden derlediği bilgilere göre, Amcaoğlu ve Evren, henüz adaylık açıklamazken, yarın yapacakları son değerlendirmenin ardından kamuoyuna bir açıklama yapacakları öğrenildi.