Siyasi partiler Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik suikast girişimini kınadı

Slovakya Büyükelçiliği himayesinde Ledra Palace Otel'de rutin olarak bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partileri, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişimini kınadı.

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinden partiler adına yapılan yazılı açıklamada, saldırının, başbakanın hayatına dolayısıyla Slovakya ve Avrupa Birliği'nde demokrasinin işleyişine yönelik olduğuna işaret edilerek, bundan duyulan endişe de dile getirildi. Açıklamada, başbakana da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamaya, KKTC’den UBP, CTP, DP, HP, TDP, Bağımsızlık Yolu, BKP, YKP ve KSP; Rum kesiminden AKEL, Yeşiller, DEPA, DIKO, DISY, EDEK, ERKK ve Birleşik Demokratlar (EDİ) imza koydu.