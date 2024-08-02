Siyasi partilerin ara bölgedeki toplantısında “mülkiyet” konuşuldu

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin Ledra Palace Otel’de yaptıkları rutin toplantılarda mülkiyet konusunun ele alındığı bildirildi.

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, önceki günkü toplantıda ev sahibi BKP’nin isteği üzerine “Mülkiyet sorununun çözümü için doğru yaklaşım ne olacak?” konusunun görüşüldüğü kaydedildi.

Partiler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs sorununun uzamasının, mülkiyet sorununu çözümsüz hale gelebilecek ölçüde zorlaştırdığına değinilerek, uluslararası hukuk ilkeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve müzakerelerde sağlanan yakınlaşmalara göre, mülkiyet sorununun çözümünün tazminat, takas ve iade yöntemlerine dayanması gerektiği ifade edildi.

Partilerin bir sonraki toplantısının 25 Eylül’de Rum Yeşiller Partisi (CGP) ev sahipliğinde yapılacağı da belirtildi.