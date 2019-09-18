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Siyasi Partilerin Toplantısı 25 Eylül'de

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin ortak toplantısı Halkın Partisi’nin ev sahipliğinde 25 Eylül’de yer alacak.

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18/09/2019

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Siyasi Partilerin Toplantısı 25 Eylül'de

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin ortak toplantısı Halkın Partisi’nin ev sahipliğinde 25 Eylül’de yer alacak.

Slovakya Büyükelçiliği’nden verilen bilgiye göre, ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer alacak olan toplantı, Halkın Partisi’nin önerisiyle “Adım Adım İşbirliği: Kıbrıs Sorununa Evrimsel Parçalı Yaklaşım” gündemiyle gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler arasında ara bölgede yıllardır gerçekleştirilen toplantılar  Slovakya Büyükelçiliği tarafından düzenleniyor.

18/09/2019 15:25

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TAGS: kıbrıs türk ve rum siyasi partileri, toplantısı, 25 eylül, haber kıbrıs
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