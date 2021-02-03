Başbakanlık'ta önemli toplantı

Başbakan Ersan Saner'in Mecliste temsil edilen Siyasi Partilerle görüşmesi saat 10.15 de başladı.

Başbakan Ersan Saner, hükümetin, Covid-19’un ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarıyla ilgili çalışmalarını muhalefet partileriyle paylaşıyor.

Görüşmeye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Başkanı ,Başbakan yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal yer alıyor. Görüşmeye Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Uzmanı Prof.Dr Nedime Serakıncı da katılıyor

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03/02/2021 10:28