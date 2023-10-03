Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY’ye yönelik KKTC’de yürütülen soruşturma kapsamında toplanan bilgileri raporlamadığı ve dönemin polis genel müdürü Süleyman Manavoğlu’na iletmediği gerekçesiyle açığa alınarak, hakkında dava açılan siyasi polis müdürü Vasfi Arkın hakkındaki yargı süreci başladı. Sanık, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda görüşülen davada itham edildi.

(Kamalı Haber)

Sanık “2016-2017 yılları arasında siyasi polis müdürü iken, Türkiye’de darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinden gönderilen toplam 194 raporla ilgili gerekli soruşturmayı yapmayarak, bu raporları gizleyerek, arşivlemeyerek ve polis genel müdürüne sunmayarak, “görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediği gerekçesiyle itham edildi.

Arkın, aleyhine getirilen “görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma” davalarını kabul etmediğini söyledi.

Daha sonra savcı Behrat Mavioğlu, emekli siyasi polis müdürü Ahmet Demirkaya’yı tanık kürsüsüne çıkardı.

Demirkaya, siyasi şubenin çalışma şeklini anlattı. İstihbarat bilgilerinin nasıl toplandığını, hangi aşamalardan geçtikten sonra raporlandığını ve polis genel müdürüne hangi aşamada sunulduğunu açıkladı. Demirkaya, ilçelerde şubeler olduğunu, bilgilerin önce şubelerde toplandığını, şube amirinin genel bir değerlendirme yaptıktan merkeze gönderdiğini söyledi. Merkezde bilgilerin konulara göre ayrıldığını ve yeniden genel bir değerlendirme yapıldığını, en son siyasi polis müdürünün imza attıktan sonra polis genel müdürüne sunulduğunu açıkladı.

Tanığın genel bilgilendirme yapmasının ardından söz alan sanığın avukatı Mustafa Şener, Türkiye’de darbe girişiminin 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana geldiğini, 18 Temmuz 2016 tarihinde siyasi şubeden bilgi talep edildiğini, müvekkilinin hızlı bir şekilde raporlarını hazırlayıp, 2016’nın Ağustos ayının ilk haftasında polis genel müdürüne sunduğunu söyledi. Şener, sanığın gizlediği iddia edilen raporların ise 2016 yılı Şubat ayında yani aylar sonra merkeze ulaştığını, söz konusu bilgilerin ağustos ayında polis genel müdürlüğüne sunulan bilgilerle aynı olduğu için değerlendirmeye almadığını savundu.

İddia makamının tanığının dinlenmesinin ve savunmanın beyanlarının ardından dava ileri bir tarihe ertelendi.